“Asfo Valle del Lanza, per un uso sostenibile del territorio”

Un progetto per la creazione di un’associazione fondiaria (ASFO) della Valle del Lanza e supportato dal Parco Pineta, promosso direttamente dal PLIS Valle del Lanza per una migliore gestione del territorio che unisce terreni pubblici e privati.

Come si chiama il vostro progetto e in cosa consiste?

«Stiamo lavorando per costituire l’ASFO Valle del Lanza. Le ASFO sono associazioni fondiarie nate in Francia, attive in Piemonte da qualche anno e recentemente anche Regione Lombardia le ha normate e riconosciute nella propria legge forestale, facendole diventare una nuova modalità di gestione partecipata del territorio. L’Associazione Fondiaria è una libera unione, una normale associazione con il suo statuto, che riunisce proprietari di terreni pubblici o privati con l’obiettivo di raggruppare aree agricole e boschi oggi abbandonati per consentirne un uso sostenibile e produttivo. La nostra ASFO Valle del Lanza lavorerà nel territorio dei sei Comuni del PLIS della Valle del Lanza: Bizzarone, Malnate, Rodero, Solbiate con Cagno, Valmorea e Vedano Olona».

Da quale esigenza nasce l’idea di questo progetto?

«Si tende a dimenticare quanto sia esteso il terreno coperto da bosco all’interno dei Comuni del Parco del Lanza. Lo si dimentica fino a quando proprio da lì ricadono sulla comunità rischi, pericoli e purtroppo anche eventi tragici. Rischi e pericoli che uno dopo l’altro si sommano acuendo la propria forza e l’impatto sulle vite della comunità. Rischi e pericoli che si concretizzano ormai sempre più spesso in eventi “fuori dalla norma” a causa dei cambiamenti climatici in atto. Il recente incendio ne è una drammatica testimonianza. Tutti quei boschi e quanto vi è dentro sono per la stragrande maggioranza proprietà private ed è palese che non si può andare in casa di altri a fare quello che si vuole. Dunque, è necessario costruire un percorso condiviso che avvicini le centinaia di proprietà in cui il bosco è suddiviso, affinché sia possibile realizzare progetti efficaci di valorizzazione e tutela delle foreste per le comunità locali».

Quali sono gli obiettivi, anche a lungo termine?

«L’obiettivo è quello di tornare a rendere la comunità locale l’attore principale nella gestione dei propri boschi, attivando così una cascata di effetti positivi: dal miglioramento della qualità ambientale delle foreste alla creazione di economia diffusa sul territorio, dalla diminuzione dei rischi creati dall’abbandono e dai cambiamenti climatici fino alla disponibilità di un paesaggio meraviglioso ed attrezzato per regalare benessere ai suoi visitatori.

ASFO Valle del Lanza sarà una sorta di piattaforma in cui potersi incontrare e costruire assieme progetti di sviluppo sostenibile legati al bosco e a ciò che da esso proviene, per costruire nuovi percorsi formativi e di lavoro, di cultura e ricerca».

Ci sono curiosità che possono essere raccontate?

«Il Parco della Valle del Lanza è sempre stato e continua ad essere un esempio prezioso della convivenza e della sinergia tra uomo e natura. Le cave di molera, la ferrovia, fino alla nuova pista ciclabile, sono tutti esempi di come l’attività dell’uomo sia un elemento caratterizzante del paesaggio di questi luoghi. Oggi abbiamo gli strumenti per continuare a far si che questa convivenza sia un vantaggio tanto per l’uomo quanto per l’ambiente, affinché non siano due mondi contrapposti, ma una fonte di benessere. Per qualsiasi informazione potete scrivere a: asfolanza@parcopineta.org».