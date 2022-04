In bicicletta alla scoperta di Oggiona con Santo Stefano

Appuntamento piacevole, a Oggiona con Santo Stefano, per la giornata di domenica 24 aprile. La Pro Loco e l’amministrazione comunale, in collaborazione con FAIB, organizzano “Bici & Territorio“: una pedalata tra le vie, i luoghi simbolo e i boschi del paese.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 9 sulla nuova piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa (via San Giovanni Bosco); dopo la verifica delle iscrizioni e la spiegazione di come si svolgerà la mattinata, i partecipanti inizieranno a pedalare alle 10. Il tour prevede la sosta in alcuni luoghi importanti dal punto di vista culturale mentre una parte sarà effettuata nei boschi, alla scoperta della flora e della fauna locali.

La pedalata si concluderà intorno alle ore 12,30 con l’arrivo alla Pineta Comunale dove è possibile consumare il proprio pranzo al sacco, oppure mangiare su prenotazione. Nel pomeriggio, grazie all’attività delle GEV – le Guardie Ecologiche Volontarie – saranno tenuti alcuni laboratori didattici.

Il contributo per la pedalata è fissato in 5 euro (gratis al di sotto dei 14 anni); i partecipanti dovranno essere muniti di giubbino catarifrangente mentre per i bambini è obbligatorio il casco. In caso di maltempo il programma è spostato al 1° maggio.