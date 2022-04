A Bolladello debutta il corso di ginnastica dolce

A Boladello di Cairate parte il corso di ginnastica dolce, promosso dal Centro Anziani Incontriamoci, in collaborazione con il Comune.

«Grazie al miglioramento della qualità della vita, l’età media della popolazione si è alzata e quindi è sempre più importante mantenere in salute mente e corpo» dice l’assessore al sociale Elena Blini, presentando la nuova attività, che si svolgerà il giovedì mattina, a partire dal 21 aprile, dalle ore 9:30 alle ore 10:30.

A seconda delle condizioni meteorologiche, il corso si svolgerà sulla pista ciclabile (nella foto), nel parco di Bolladello o al Centro Anziani.

Il corso è rivolto a chiunque voglia riprendere o iniziare una attività motoria, soprattutto dopo il lungo e difficile periodo del lockdown.

«Nel programmare il corso, una particolare attenzione è stata posta alla terza età, ma non solo» aggiunge Blini. «Potrà iscriversi chiunque voglia riprendere l’attività fisica in maniera dolce e progressiva».

Il costo di partecipazione è di 20 euro per quattro lezioni mensili.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni (entro il 20 aprile p.v), rivolgersi al Centro Anziani Incontriamoci, presso l’Area Feste “Fabio Remec” in via G. Garibaldi, Bolladello di Cairate. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 18:00.