Il centro antiviolenza Icore si sposta a Marnate

Dallo scorso 4 aprile Icore, storico centro antiviolenza che da ben 12 anni dà supporto ed accoglienza alle donne vittime di violenza, si è trasferito da Gorla Maggiore a Marnate in via Italia 151.

Icore è nata nel 2010 dalla lungimirante volontà politica dell’allora Consigliera delle pari opportunità, dell’amministrazione comunale dell’allora sindaco Caprioli e da un gruppo di volontarie: l’associazione dà supporto ed accoglienza alle donne vittime di violenza, mettendo in atto anche azioni di sostegno e di protezione per i minori a loro carico.

La nuova sede, ampia ed accogliente, è stata messa a disposizione dall’azienda consortile Medio Olona Servizio alla Persona e dal Comune di Marnate e consentirà di proseguire ancora meglio l’azione del Centro tramite l’attività di accoglienza telefonica, consulenza psicologica e legale, accompagnamento al lavoro, supporto nella ricerca abitativa, attività di sensibilizzazione sul territorio e prevenzione alla violenza.

Icore ricorda che qualsiasi attività messa in atto dal Centro «prevede il rispetto dell’autodeterminazione della donna accolta, la cui volontà è prioritaria. La donna che si rivolge al Centro non viene infatti in alcun modo forzata e vede garantito, nell’utilizzo dei vari servizi messi a sua disposizione, il proprio anonimato».