“Ceresio in giallo” da record, 420 le opere in gara

I vincitori saranno proclamati domenica 8 maggio in una cerimonia in programma a partire dalle ore 15.00 nella sala oratoriale in via Matteotti 3. Ecco tutte le opere finaliste

Entra nel vivo il concorso letterario internazionale Ceresio in Giallo. La Giura del Premio ha chiuso la prima parte del lavoro selezionando, per ciascuna delle categorie in gara, la rosa dei finalisti in un’edizione di grande successo che ha visto in lizza 287 romanzi gialli editi, 116 racconti inediti ambientati sui laghi e 18 romanzi gialli inediti per un totale di 421 opere in gara.

La scelta dei finalisti per ciascuna sezione del concorso è avvenuta da parte di una Giuria di assoluta qualità ed esperienza composta da rappresentanti dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia della letteratura della Svizzera italiana, da direttori di quotidiani, giornalisti, editor, scrittori, docenti, rappresentanti di Sistemi bibliotecari italiani e svizzeri, gruppi di lettori e librai indipendenti.

I vincitori saranno proclamati domenica 8 maggio a Porto Ceresio in una cerimonia in programma a partire dalle ore 15.00 nella sala oratoriale in via Matteotti 3. A leggere brani delle opere vincitrici sarà la voce interpretativa dell’attrice Marina De Juli.

Romanzi editi

Di seguito, in ordine alfabetico, i 20 finalisti tra i quali saranno scelti i tre vincitori. Al primo classificato andrà il Premio Regio Insubrica di 1500 euro, al secondo classificato premio di 700 euro e al terzo classificato, premio di 500 euro.

Angelo Basile, Lorenzo Malerba e la villa dei misteri

Luca Bettega, Pier

Di Furia Sara, L’apprendista di Goya

Ezio Gavazzeni, Garzaia della Roggia torbida

Gabriella Genisi, I quattro cantoni

Margherita Gobbi, La spirale delle vite perdute

La Peruta Paolo, Certi legami

Roberto Leonardi, Blackout

Roberta Lucato, Lo spirito dell’Excelsior. Delitto a Grand Hotel di Varese

Francesco e Mariasole Maglia, Il rene è un organo silenzioso

Francois Morlupi, Come delfini tra pescecani

Paolo Parpaglia Pinna, Inviato a giudizio

Piergiorgio Pulixi, Un colpo al cuore

Ramunno Oriana, Il bambino che disegnava le ombre

Paolo Roversi, Il pregiudizio della sopravvivenza

Fabrizio Silei, La rabbia del lupo

Simona Tosco, Punto d’origine

Letizia Triches, Omicidio a regola d’arte

Annalisa Venditti, Delitto all’Home Restaurant

Bruno Volpi, Come un labirinto di specchi

Premio speciale “Giovani Autori” Comitato Claudio De Albertis, romanzi editi per scrittori fino ai 35 anni alla data della pubblicazione.

Ecco i tre finalisti in gara in ordine alfabetico. Al primo classificato andrà il Premio di euro 1000 messo a disposizione dal Comitato Claudio De Albertis.

Michela Mosca, Violet society

Giada Strapparava, Nati controluce

Alberto Verzè, La stanza dei serpenti

Premio speciale “Laghi” per il miglior romanzo che abbia un’ambientazione anche parziale in una località di lago realmente esistente.

Ecco i tre finalisti in gara in ordine alfabetico. Al primo classificato andrà il Premio di euro 300.

Roberta Lucato, Lo spirito dell’Excelsior. Delitto a Grand Hotel di Varese

Matteo Severgnini, La regola del rischio

Alberto Verzè, La stanza dei serpenti

Racconti inediti

Di seguito, in ordine alfabetico i 21 finalisti tra i quali saranno scelti i tre vincitori. Al primo classificato andrà il Premio Regio Insubrica di 500 euro, al secondo classificato il premio di 250 euro e al terzo classificato il premio di 150 euro. Tutti i racconti finalisti saranno pubblicati nell’antologia “Laghi e Delitti – II edizione” edita da F.lli Frilli Editori, i cui diritti d’autore saranno devoluti in beneficienza alla Fondazione Giacomo Ascoli Onlus-progetto L’Arcobaleno di Nichi.

Enrica Aragona, La danza del lago

Rossella Bianucci Bandini, Misantropia Lacustre

Cristina Biolcati, L’esimio professore

Federico Bonati, Video killed the radio star

Mauro Bortoli, Che sia per sempre

Anna De Rosa, La più bella del lago Nero

Gianluca Di Matola, Rosso Laceno

Graziella Dotta, Emma

Pietro Furlotti, Assassinio vista lago

Barbara Ghedini, Acqua immobile

Andrea Giordano Ion Scotta, Legame

Stefano Grindatto, Filo di seta

Valentina Grossi, Blausee

Luigi Guicciardi, Insonnia

Alessandro Mella, Il mistero di San Gioacchino

Vittorio Morisco, In nomine matris

Alessandro Parolini, Oltre i riflessi

Mauro Poma, L’idrovolante

Clara Scarsi, La nemesi dell’isola

Gioia Senesi, Nebbie di veleno

Mauro Tonino, Troppi indizi

Premio speciale ‘Giovani Autori’ Comitato Claudio De Albertis per il miglior racconto inedito di autori fino ai 35 anni di età.

Ecco i tre finalisti in gara in ordine alfabetico. Al primo classificato andrà il Premio di euro 300 messo a disposizione dal Comitato Claudio De Albertis e la pubblicazione nell’antologia “Laghi e Delitti – II edizione” edita da F.lli Frilli Editori.

Federico Bonati, Video killed the radio star

Eva Convertino, La quiete del lago

Valentina Grossi, Blausee

Premio speciale Porto Ceresio per il miglior racconto ambientato a Porto Ceresio. Ecco i tre finalisti in gara in ordine alfabetico. Al primo classificato andrà il Premio di euro 200 e la pubblicazione nell’antologia “Laghi e Delitti – II edizione” edita da F.lli Frilli Editori.

Chiara De Piccoli, Una pizza per due

Stefano Grindatto, Filo di seta

Luigi Guicciardi, Insonnia

Sezione romanzi inediti, “Gialli nel cassetto”

Ecco i tre finalisti in gara in ordine alfabetico. Il premio per il primo classificato sarà la pubblicazione nella sezione SuperBros Noir dei F.lli Frilli Editori.

Mario Barale, La banda delle figurine

Domenico Carpagnano, Humanitas

Maria Loreta Chieffo, Nel cerchio senza sbocco

Per tutte le sezioni potranno inoltre essere conferite menzioni speciali.

Gli autori delle opere partecipanti al concorso provengono da 18 regioni italiane e da Svizzera, Belgio, Regno Unito, Lussemburgo e San Marino.

Il concorso, nato con l’obiettivo di valorizzare i talenti letterari in lingua italiana e le splendide ambientazioni lacustri come soggetto letterario tutto da esplorare, è stato promosso e organizzato dalla ProLoco di Porto Ceresio. patrocinata e sostenuta dalla Comunità di Lavoro Regio Insubrica e da Regione Lombardia, patrocinata dall’Accademia della Crusca, da Camera di Commercio di Varese e da AIME, Associazione imprenditori europei con la collaborazione e il sostegno di Comitato Premio Claudio De Albertis, Assicurazioni Generali, Musajo Somma s.n.c. – Varese Città Giardino, Il Gigante, Vox Libri, YOP Comunicazione.