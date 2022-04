Comics and Games, annulli postali anche a Busto Arsizio

Poste Italiane, in collaborazione con Blu Nautilus, Dada Editore e Astorina, celebra l’edizione primaverile di Milano Comics and Games con due annulli speciali e un folder dedicati a Diabolik, nel sessantesimo anno di pubblicazione. Entrambi gli annulli, in formato ovale verticale, riproducono Eva Kant (30 aprile) e Altea Vallenberg (1 maggio) e si tratta di particolari estratti dal manifesto realizzato da Riccardo Nunziati. Sabato 30 aprile alle ore 11 è in programma la presentazione del folder e una cerimonia di bollatura alla presenza di Egisto Seriacopi di Dada Editore, dell’autore Riccardo Nunziati e dei referenti territoriali di Filatelia Annamaria Gallo e Loredana Lenza.

Nell’occasione sarà possibile farsi autografare dall’autore, presso lo stand di Dada Editore, il folder dedicato all’eroe nero. I collezionisti interessati al timbro, che il 30 aprile sarà disponibile anche nello sportello filatelico di Busto Arsizio in via Mazzini 9, potranno rivolgersi, per la sola giornata del 1 maggio, alla biglietteria della Fiera.

All’interno della Fiera stessa, nello stand di Poste Italiane, si potranno acquistare prodotti filatelici sul fumetto e le più recenti emissioni di carte valori, insieme a folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori. Il timbro figurato, dopo l’utilizzo, sarà disponibile nei 120 giorni successivi, nello sportello filatelico di Busto Arsizio per essere poi depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma.