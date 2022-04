Creatina monoidrato: che cos’è e perché viene assunta nello sport

Tra gli integratori più apprezzati dagli sportivi c’è senza dubbio la creatina, una sostanza molto utile come supporto per l’attività fisica in quanto fornisce una fonte energetica importante. La creatina è fondamentale per il nostro organismo, infatti attiva la sintesi proteica e ricarica l’ATP, la molecola che fornisce energia alle cellule per realizzare ogni tipo di lavoro biologico.

Questa sostanza può essere assunta tramite l’alimentazione, infatti alcuni cibi come la carne e il pesce ne contengono modiche quantità, inoltre in parte viene prodotta naturalmente dai reni e dal fegato. Tuttavia, per coprire il fabbisogno di uno sportivo è necessario ricorrere il più delle volte agli integratori di creatina, nei quali tale sostanza è presente spesso nella forma di creatina monoidrato.

Si tratta di una composizione in polvere inodore e insapore, in cui le molecole di creatina sono associate ad altrettante molecole d’acqua. In base al prodotto la percentuale di creatina pura può essere piuttosto alta; tuttavia, dipende dal tipo di integratore e dal processo produttivo. In questi casi è consigliabile acquistare sempre dei prodotti di alta qualità, per usufruire di un’efficacia elevata e della massima sicurezza.

I vantaggi della creatina monoidrato Creapure

Alcune aziende che si occupano di integratori per l’attività sportiva propongono la creatina monoidrato Creapure, considerata una delle migliori per chi vuole utilizzare un prodotto sicuro e di altissima qualità e purezza, come l’integratore Creatine di Gensan realizzato con creatina 100% Creapure. Questo prodotto è senza lattosio e adatto anche a chi segue una dieta vegana, inoltre è certificato Gluten Free, Kosher e Halal per garantire la massima accessibilità a tutti gli sportivi.

La creatina monoidrato Creapure assicura un’ulteriore garanzia di qualità, infatti questa sostanza viene ricavata attraverso processi che non prevedono l’utilizzo di solventi organici, offrendo eccellenti standard qualitativi nel campo dell’integrazione alimentare. Anche l’assunzione è semplice e pratica, basta usare uno shaker e sciogliere la quantità raccomandata in acqua o altri liquidi compatibili a propria scelta, rispettando la dose massima indicata di 3 grammi al giorno per un utilizzo sicuro e senza controindicazioni.

Questa dose è la metà rispetto a quella consigliata dalle linee guida del Ministero della Salute; infatti, è approvata l’assunzione di creatina fino a 6 grammi al giorno per un periodo continuativo di non oltre 1 mese nelle persone sane; tuttavia, è opportuno consultare sempre un medico o un nutrizionista prima di usare qualsiasi integratore. La purezza della materia prima può rendere la creatina monoidrato difficilmente solubile, ad ogni modo i prodotti di maggiore qualità risultano più facili da sciogliere in acqua rispetto a quelli più economici.

I vantaggi della creatina nell’attività sportiva sono numerosi. Innanzitutto, è un supporto fondamentale per gli allenamenti intensi, poiché mette a disposizione una fonte energetica immediata e ininterrotta. Inoltre, svolge un effetto termogenico essenziale per ottimizzare la sintesi proteica, con un’azione anabolica altrettanto utile per l’attività fisica. Trattandosi di una sostanza igroscopica, la creatina mantiene i muscoli idratati offrendo un pump istantaneo, migliorando la funzionalità dei muscoli durante il workout per aumentare le prestazioni nella pratica sportiva.

Come va assunta la creatina monoidrato

L’assunzione della creatina monoidrato può avvenire con della semplice acqua, con la possibilità di aggiungere delle sostanze che agevolano il passaggio dallo stomaco come il bicarbonato o un digestivo come la citrosodina. Al contrario, secondo i nutrizionisti sportivi è sconsigliato l’utilizzo di bevande zuccherate e succhi di frutta per sciogliere la creatina monoidrato, in quanto non forniscono vantaggi nell’assorbimento della sostanza e possono provocare dei disturbi intestinali.

Per ottimizzare l’azione della creatina è indicata l’assunzione a stomaco vuoto, ad esempio ricorrendo a questo tipo di integratore per il pre-workout. Per quanto riguarda la durata di utilizzo della creatina, alcuni studi suggeriscono l’impiego all’interno di cicli seguiti da un periodo di pausa, ad esempio l’assunzione per 4 settimane per poi seguire con una settimana di stop. Tuttavia, non esistono sufficienti evidenze scientifiche a riguardo, né adeguati fondamenti o revisioni; quindi, molti atleti preferiscono seguire un utilizzo continuativo.

La dose consigliata di creatina per un impiego costante è di circa 3-5 grammi al giorno, ad ogni modo dipende dal peso corporeo; perciò, se per alcuni sportivi potesse essere indicata una quantità inferiore, per altri invece potrebbe essere necessaria una dose superiore. Negli ultimi anni i benefici della creatina sono stati oggetto di numerosi studi e ricerche, dimostrando l’assenza di effetti collaterali significativi e un miglioramento dello stato di salute generale, mostrando come questa sostanza possa essere utile non solo per gli sportivi ma in tantissimi contesti differenti.