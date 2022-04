Dagli Huga Flame ai romanzi: in uscita il libro di Dydo

Ha tutto il ritmo dirompente del primo vero amore il prossimo libro di Dino Dispenza, in arte Dydo, scrittore e cantautore varesino celebre per il suo inizio di carriera nel 2000 con gli Huga Flame.

Dydo nel suo nuovo libro “A un battito da te. Amarti mi ha reso felice”, in uscita il 20 aprile per Instapoeti del Gruppo Alise Editore, racconterà la storia di una passione che fiorisce tra le avversità e un destino già scritto, per scardinarlo e riscriverne la partitura.

Fin dalle prime righe, il lettore entra in contatto con la voce di Yari. Un diciottenne umbratile con il cappuccio sollevato, gli auricolari sempre in funzione e un talento per mantenere i segreti. E poi c’è Nicole, la sua solare amica d’infanzia che gli fa accelerare i battiti del cuore, proprio lei che ne ha uno capriccioso. L’amore tra i due è assoluto, eppure deve scontrarsi di continuo con un tempo senza cuore, che non ammette concessioni.

Le anime di Yari e Nicole si scelgono in un giorno di primavera. Una volta scomparsa la timidezza infantile, si fondono tra loro in un’unione che non cede alle avance dei sempre più frequenti ricoveri della ragazza. E non cede nemmeno ai trasferimenti di Yari che, nonostante tutto, vuole salvare Nicole, costi quel che costi. Anche se dovrà percorrere vie illegali, al limite della razionalità.

Yari, che ha un cuore troppo grande a cui badare, è pronto a lasciare che sia Nicole a dirigerne i battiti. Battiti che oltrepassano le regole, le convenzioni, le distanze e il tempo, perché l’amore ha una libertà tutta sua, un ritmo inarrestabile.

Frase dopo frase, si conosce inoltre l’autore di A un battito da te. La poesia di alcune scene rafforza il legame tra le vicende e gli input musicali disseminati lungo i capitoli, raccontandoci qualcosa anche di Dino Dispenza. A completamento del libro, infatti, si trova una sua postilla musicale: scannerizzando il QR code, chi possiede il libro potrà così ascoltare la canzone ispirata a Yari.