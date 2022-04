Il nuovo direttivo della Lega di Saronno

La Lega saronnese ha eletto i suoi vertici giovedì sera nella serata normalmente adibita all’incontro con militanti e simpatizzanti, serate che non hanno mai trovato una pausa nemmeno in pieno lockdown quando ci si trovata solo in videoconferenza.

Davide Borghi, già segretario di sezione e membro del direttivo provinciale, consigliere comunale dal 2010 al 2020 con incarichi nelle commissioni urbanistica e bilancio della quale è stato anche Presidente. Attualmente componente del CdA dell’Istituzione Comunale mons.Pietro Zerbi.

Alberto Canciani, dirigente, commissario di Opere Pubbliche, Decoro Urbano e Innovazione, già Presidente del Cda di Saronno Servizi Spa è riuscito a rilanciare l’azione della partecipata cittadina e a mantenere il ramo acque evitando rincari nelle tariffe per i saronnesi, militante di lungo corso e già consigliere del direttivo.

Lucia Castelli, avvocato, commissario di urbanistica e rigenerazione territoriale, già assessore alla cultura prima e all’urbanistica poi, ha favorito il recupero urbanistico ed edilizio delle aree dismesse bonificate.

Raffale Fagioli, impiegato, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, già Presidente del Consiglio Comunale e consigliere comunale dal 2007, già segretario di sezione. Attualmente ricopre gli incarichi di commissario di Statuto, Regolamenti e Normativa Comunale, Ambiente, Mobilità, Politiche Energetiche, Partecipazione, promotore delle giornate della trasparenza comunale.

Carlo Pescatori commissario di Ambiente, Mobilità, Politiche Energetiche, Partecipazione, membro del direttivo da quasi 30 anni, consigliere comunale presidente della commissione ambiente dal 2015 al 2020, ha sempre partecipato a commissioni comunali a tema ambiente e acqua, servizi di telefonia mobile e servizi sociali. E’ stato consigliere del Cda della FOCRIS dal 2002 al 2015.

Claudio Sala imprenditore, consigliere comunale della Lega dal 2010, commissario di Pari Opportunità, Diritti Civili e Contrasto alle Discriminazioni, Servizi alla persona, coesione e famiglia, Cultura, Marketing territoriale, è stato presidente della commissione commercio e ultimo segretario della Lega Nord.

1