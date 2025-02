Due donne alla guida del Comune di Saronno: la dottoressa Crupi affiancherà il commissario prefettizio

La dottoressa Federica Crupi, viceprefetto aggiunto della Prefettura di Varese, affiancherà il commissario prefettizio di Saronno, la dottoressa Antonella Scolamiero, nel ruolo di sub commissario con funzioni vicarie.

Lo comunica una nota del prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, che conferma la data di scioglimento del Consiglio comunale di Saronno in data 24 febbraio. Data utile per poter svolgere le elezioni entro il 2025, in una data ancora non fissata ma che potrebbe essere alla metà del mese di maggio.