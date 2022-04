Il direttore de La Provvidenza, Luca Trama, nuovo presidente di Uneba Varese

Uneba Varese, associazione di categoria che riunisce le case di riposo, ha nominato il nuovo presidente. È Luca Edoardo Trama direttore dell’Istituto La Provvidenza di Busto Arsizio. Nel ruolo di vice presidente Antonella De Micheli, direttrice della Fondazione La Residenza di Malnate.

Sono membri del Consiglio Direttivo: Gianni Bianchi (Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani Onlus), Maurizio Di Muro (Villa Puricelli), Daniele Donzelli (Pio Istituto dei Sordi), Tiziano Fabani (Fondazione Gioventù nuova Villa Molina Onlus), Sabrina Moreni (Cooperativa Sociale Padana Assistenza), Barbara Cirivello (Fondazione Molina Onlus), Giovanni Speziani (Villa Bernocchi), Stella Fracassi (Impresa Sociale Il Centro) e Laura Saibene (Rembrant cooperativa sociale).

Il presidente Luca Trama ha dichiarato: «È un ruolo che occuperò nel rispetto e nel ricordo affettuoso di chi mi ha preceduto, la dott.ssa Patrizia Salvemini con la quale per tanti anni ho collaborato all’interno del Direttivo Provinciale. Proseguiremo l’impegno di apertura al territorio e potenziamento dell’attività di co progettazione con la Pubblica Amministrazione e il privato sociale, per rispondere al meglio alle sfide che attendono il settore. Un ringraziamento speciale ad Antonella De Micheli ancora oggi nel ruolo di vicepresidente che ha svolto il ruolo di facente funzioni fino ad oggi e con la quale avrò l’’onore di collaborare al servizio degli associati».

L’impegno di tutti continuerà ad essere quello di lavorare insieme, per proseguire la missione di Uneba: porre attenzione e trovare soluzioni che possano andare in contro alle fragilità delle persone del nostro territorio, condividendo le nostre esperienze per migliorare sempre il servizio che offriamo.