Dopo Mycola l’Isis Facchinetti di Castellanza dà il benvenuto a Illia, fuggito dalla guerra

Dopo Mycola, l’Isis Facchinetti di Castellanza ha accolto un altro studente ucraino arrivato sul territorio dopo essere fuggito dalla guerra. Si tratta di Illia, 18 anni, ospite in una famiglia di Busto Arsizio. Come per Mycola la scuola ha organizzato un momento di benvenuto una piccola cerimonia alla presenza del comitato gentilezza e della preside Anna Maria Bressan.

Ad aiutarlo con la lingua tre compagni di origine ucraina, che si sono messi a disposizione per fare da interpreti, traduttori, mediatori oltre che amici e compagni di studio. Presente anche la presidente del Consiglio comunale di Busto, Laura Rogora