Giro di Sicilia, nella Eolo-Kometa c’è anche Eddy Ravasi

Prende il via domani – martedì 12 aprile – la 3a edizione (con l’organizzazione attuale) del Giro di Sicilia, corsa a tappe che terminerà venerdì con la frazione regina che prevede l’arrivo in salita sull’Etna. Quattro i giorni di gara di una manifestazione che come lo scorso anno ha “incassato” il supporto della Eolo intesa come azienda: il marchio varesotto sarà infatti lo sponsor principale (title sponsor) della corsa ciclistica.

Anche per questo motivo, ai nastri di partenza della gara ci sarà la Eolo-Kometa impegnata quindi in questi giorni su un doppio fronte, visto che alcuni corridori stanno disputando il Giro di Turchia (due piazzamenti in top ten nelle prime due tappe: 7° Maestri e 10° Lonardi).

La squadra basata a Besozzo mette in campo una formazione interessante per provare a fare risultato in Sicilia: tra i sette corridori convocati ci sono infatti sia Vincenzo Albanese sia Diego Rosa, due degli uomini più in vista del team. Albanese è alla ricerca di una vittoria dopo tanti piazzamenti, anche notevoli; Rosa è l’acquisto di maggior spessore di quest’anno e può farsi valere nelle brevi corse a tappe (nel 2016 vinse la Settimana Coppi e Bartali).

Discorso a parte quello per Eddy Ravasi: lo scalatore varesino – come abbiamo già spiegato – ha all’attivo pochissimi giorni di corsa fino a oggi per via di una serie di problemi fisici, e quindi difficilmente potrà puntare a un risultato “pesante”. Salvo la prima tappa pianeggiante però, il percorso prevede strappi e salite dove il besnatese può provare a mettersi in luce anche per testare la gamba.

La squadra sarà diretta dal ds Biagio Conte e verrà completata da un poker di corridori spagnoli: Alejandro Ropero, Sergio Garcia, Alex e David Martìn, con quest’ultimo che probabilmente proverà la volata nella prima tappa a Bagheria.

L’uomo più atteso della gara sarà il padrone di casa, ovvero Vincenzo Nibali, capitano dell’Astana e vincitore della scorsa edizione davanti a Valverde e al nostro Ale Covi. In questo 2022 il livello generale sembra leggermente inferiore anche se ci sono tre squadre World Tour (con l’Astana anche la Intermarché-Wanty-Gobert con Pozzovivo e Meintjes e la Trek-Segafredo con il campione del mondo U23 Baroncini) oltre a tanti team italiani.

«Con il ciclismo condividiamo la voglia di unire tutto il Paese in una rete unica» ha dichiarato il fondatore di Eolo, Luca Spada, nel presentare la sponsorizzazione. «È con grande orgoglio che già da due anni portiamo avanti il nostro impegno nel sostenere il Giro di Sicilia che precede il Giro d’Italia, evento chiave per far apprezzare il nostro Paese in tutto il mondo. I valori e gli obiettivi di questa manifestazione sono perfettamente in linea con quelli di Eolo: esaltare le realtà che rendono l’Italia unica, incentivando la pratica sportiva e uno stile di vita sano ed attivo per contribuire alla formazione ed educazione delle nuove generazioni».