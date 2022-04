Gli open day degli asili nido di Busto Arsizio

Come ogni anno, in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, prendono il via gli open day degli asili nido cittadini. L’iniziativa vuole essere un’occasione speciale per presentare ai genitori interessati la ricca realtà degli asili nido pubblici della Città.

Gli open day si svolgeranno il 14 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00. (qui il calendario)

Di seguito i riferimenti dei nidi comunali:

NIDO BOSCHESSA

via Alba 30

tel 0331 329 888

nido.boschessa@comune.bustoarsizio.va.it

NIDO ESPINASSE

via Monreale 3

tel 0331 677 940

nido.espinasse@comune.bustoarsizio.va.it

NIDO FERRARIO

via XXIV Maggio 5

tel 0331 340 378

nido.ferrario@comune.bustoarsizio.va.it

NIDO NAZARETH

via Vico 9

tel 0331 681 063

nido.nazareth@comune.bustoarsizio.va.it

NIDO ROSSINI

via Salgari 1

tel 0331 686 480

nido.rossini@comune.bustoarsizio.va.it

NIDO G. TOSI

via Bonsignora

tel 0331 629 256

nido.tosi@comune.bustoarsizio.va.it

Per maggiori informazioni contattare direttamente il nido.