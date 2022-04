Incendio in un’abitazione di Gallarate, salvi i cani chiusi in cortile

Un incendio è divampato giovedì 28 aprile intorno a mezzogiorno in via Col di Lana a Gallarate. Per cause che andranno stabilite le fiamme hanno interessato la casa del custode di una tessitura parzialmente dismessa.

Galleria fotografica Incendio via Col di Lana Gallarate (28 aprile 2022) 4 di 6

L’incendio ha distrutto la parte interna della casa che in quel momento era occupata solo da alcuni cani che si trovavano in cortile. Gli animali sono stati fatti uscire per tempo e sono tutti salvi

Sul posto i vigili del fuoco con un’autogrù