Incidente nella notte in Autolaghi all’uscita di Azzate

Incidente nella notte in A-8: due auto coinvolte e tre feriti. È successo dopo l’una in direzione nord all’altezza dell’uscita Azzate-Buguggiate. Tre i mezzi di soccorso impegnati, fra cui polstrada Autolaghi. Il 118 è intervenuto con due ambulanze e un’automedica. I feriti sono finiti in codice giallo a Varese.