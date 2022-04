Incidente sul torrente, grave un 27enne in Valle Maggia

Grave infortunio in Valle Maggia: un 27enne olandese è finito in ospedale dopo un incidente durante una discesa di canyoning. È in pericolo di vita. (foto d’archivio della val Maggia)

È successo venerdì pomeriggio, poco prima della 17.30, a Linescio, nel torrente Rovana. Stando a una prima ricostruzione, il 27enne cittadino olandese residente nel canton Grigioni stava effettuando del canyoning unitamente ad un compagno: per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il giovane in fase di calata è rimasto bloccato in una pozza .

Il 27enne è stato soccorso dal compagno di cordata che l’ha portato a riva e ha allarmato i soccorsi. Oltre agli agenti della Polizia cantonale e del CAS di Locarno sono intervenuti i soccorritori della REGA che – dopo aver effettuato la rianimazione sul posto – hanno elitrasportarlo il 27enne all’ospedale.