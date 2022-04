“La narrazione degli oggetti quotidiani”, Agostino Pisani in mostra al Museo Bodini di Gemonio

Domenica 8 maggio alle ore 17 ci sarà l’inaugurazione della mostra antologica di sculture a cura di Fabrizia Buzio Negri “La Narrazione degli Oggeti Quotidiani”, dello scultore Agostino Pisani. Alle ore 16.45 la performance “Il vestito del poeta” con Marta Comerio attorno all’opera di Agostino Pisani

Al Museo Bodini di Gemonio, la mostra di Agostino Pisani (Savona,1937) celebra un grande artista che ha segnato la storia della Scultura del Novecento con una sapienza esecutiva unica e un’inventiva costante dove il legno diventa protagonista irripetibile di una trasfigurazione artistica, nelle calde venature, nei contrasti improvvisi dei noduli.

“Tracce di memoria in un ermetismo allusivo, un diario forte e poetico insieme.

Interiorità ed espressionismo, mai di retorica. Dalle mani sapienti di Agostino Pisani

la materia (il prediletto LEGNO, cirmolo, ulivo, balsa) si articola in un immaginario visivo

folto di segni e rimandi, per un aggregarsi di elementi in vicende prese dal vivere quotidiano.”

Così scrive il curatore Fabrizia Buzio Negri nella brochure in mostra.