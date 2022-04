La sicurezza è condivisione: raccontaci il tuo primo vero incidente stradale

Grave o meno che sia stato, il primo vero incidente stradale non lo si dimentica mai. Resta come un monito, una sensazione che ti accompagna. Un’esperienza che apre gli occhi sui rischi che si corrono per strada.

Oggi vi chiediamo di raccontarcela e permetterci di condividerla con i nostri lettori per cercare di farne conoscenza collettiva (CLICCA QUI PER LASCIARE IL TUO RACCONTO).

Lo facciamo perché la sicurezza stradale è, di fatto, un obiettivo collettivo fatto di regole, infrastrutture e controlli ma soprattutto di fiducia: una fiducia da riporre l’uno nell’altro coscienti che eccessi o disattenzioni possono costare caro a se stessi e al prossimo.

Con questo Varesenews ha deciso di raccogliere e rilanciare la campagna sulla sicurezza stradale promossa dal giornale La Tribuna di Treviso, un’iniziativa che vuole condividere esperienze e promuovere temi incisivi e campagne di informazione sui rischi che si corrono in strada.

A Treviso l’hanno chiamata “Scrivi quando arrivi”, lo hanno fatto perché è una frase che riassume una posizione di affetto e di cura verso chi si mette in viaggio. Non è per forza la frase della mamma ai figli, non è necessariamente una cosa da adulti verso i ragazzi. Scrivi quando arrivi: lo diciamo a chi ci sta a cuore, alla persona della quale ci innamoriamo, a una persona amica.

Con lo stesso spirito Varesenews avvia un lavoro di condivisione di esperienze. Partiamo dai racconti sul primo incidente stradale per percorrere poi altri temi che pongano al centro la sicurezza e aiutino a rinnovare quel patto di fiducia che ciascuno di noi fa quando si mette per strada.