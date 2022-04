La truffa del reddito di cittadinanza, la fuga dei medici ospedalieri e “Va in giro” nel podcast dell’8 aprile

Le principali notizie di venerdì 8 aprile nel podcast quotidiano di VareseNews

I carabinieri del comando provinciale di Varese hanno denunciato 87 persone per aver indebitamente percepito il sussidio del “Reddito di cittadinanza”. Sono tutte di origine extracomunitaria, che, all’atto della presentazione della documentazione richiesta per la percezione della misura economica, avevano fornito false attestazioni. Emersa, nel complesso, una indebita erogazione di oltre 433 mila euro

E’ in corso di demolizione a Varese l’ex Tipografica Mori: l’edificio in via Guicciardini, che occupa un’area di circa 22mila metri quadrati, Era il luogo dove si stampavano le edizioni Giuffrè, Il privato che l’ha acquistata realizzerà una Rsa, residenza socio assistenziale dedicata principalmente agli anziani, ma che avrà anche una comunità di accoglienza per minori e per patologie psichiatriche.

Il 24 aprile parte Va in giro.Un tour di 21 giorni lungo tutta la provincia di Varese con alcuni sconfinamenti nel vicino Canton Ticino, Alto Milanese e comasco. Saranno 12 giorni a piedi e 9 in bici. Le prime quattro tappe, tutte in montagna nel nord del Varesotto, fanno parte del più lungo percorso della Penisola, il Sentiero Italia tracciato dal Cai. Le ultime cinque sono sulla Via Francisca del Lucomagno. Le altre in mezzo percorrono un anello intorno a Santa Caterina del sasso, la valle del Lanza da Malnate a Mendrisio e l’ultima sarà in Valceresio tra la linea Cadorna e il Monte San Giorgio.

Nel 2020,l’Azienda ospedaliera di Busto Valle Olona ha registrato un tasso di abbandono da parte dei propri medici tra i più alti in Lombardia. Solo le aziende dell’Alto Lario e della Valcamonica hanno fatto peggio. Lo studio comparato è stato fatto dal sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed e riguarda gli anni tra il 2016, quando è entrata in vigore la riforma Maroni, e il 2020. Un’analisi che si basa sul Conto Annuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e non prende in considerazione i professionisti in pensione o coloro che hanno chiesto mobilità all’interno del sistema pubblico.Si tratta di professionisti che hanno scelto la medicina generale, il privato oppure la libera professione. Scelte dettate, secondo quanto emerso, dal malessere nel proseguire il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione

La provincia di Varese è stata promossa per la qualità dell’aria: insieme a Sondrio e Lecco, la città giardino è tra i capoluoghi lombardi che al termine della stagione invernale ha mantenuto i valori di Pm10 al di sotto della soglia massima annua di attenzione, pari a 40 microgrammi/mc.

