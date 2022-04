L’anello delle castagne tra boschi e viste d’incanto

Una bella camminata immersi nei boschi tra Sesto Calende e Taino. L’anello delle castagne si sviluppa sul limitare del Parco del Ticino per una dozzina di chilometri.

Ha diversi punti a suo favore: si resta in mezzo alla natura senza mai passare su strade asfaltate a parte brevi tratti e attraversamenti; poi ha un fondo perfetto per chi ama camminare.

IL TRACCIATO CON TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI

Come per ogni anello la partenza può essere effettuata da qualsiasi punti. Noi abbiamo scelto il classico e delizioso oratorio di San Vincenzo nella zona alta di Sesto Calende. Da lì si arriva in due minuti al Sass de Preja Buia, un masso erratico enorme. Poi si entra nel bosco e si percorre un lungo tratto prima di incontrare il primo nucleo di case a Vigana e poi Marzello.

Il nostro tracciato presenta due varianti: la prima quasi subito per via di cartelli divelti e così non abbiamo deviato a destra verso la cascina Bilesa e siamo andati dritto di fatto tagliando due chilometri di sentiero. La seconda è da Cocquo perché anziché scendere dalla strada asfaltata siamo rientrati nel bosco raggiungendo da lì il punto di partenza.

Una camminata molto piacevole e senza particolari difficoltà. Il dislivello è di 217 metri.