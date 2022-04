A Laveno Mombello è nato il primo cignetto

Il primo cigno di Laveno Mombello è nato. A riprendere l’evento, di straordinaria tenerezza, è il fotografo Ulisse Piana che ha colto il momento tra “mamma ciglio” e il suo piccolino. Nel nido ci sono anche due uova, pronte a dare alla luce altri due pennuti nei prossimi giorni. È consuetudine trovare dei nidi di cigno sul lungolago di Laveno Mombello, luogo che ogni anno viene scelto per depositare le uova e dove, durante la bella stagione.

Ricordiamo che è importante non disturbare i cigni, i piccoli, le uova o avvicinarsi al nido. Inoltre, è pericoloso dar loro da mangiare del pane o altri alimenti non idonei alla loro alimentazione. Se volete fargli del bene, meglio limitarsi ad osservarli da lontano e con rispetto. Il porto di Laveno Mombello per loro è “casa”, i cigni sono animali che amano la stabilità e depongono le uova in luoghi che sentono familiari.

