I lavoratori della Whirlpool di Cassinetta si mobilitano per l’Ucraina

La Rsu della Whirlpool di Cassinetta di Biandronno si è mobilitata a sostegno dell’Ucraina. Nei giorni scorsi è stata organizzata una raccolta alimentare a sostegno dell’associazione Italia Moldova di Besozzo. Sono stati raccolti quattro quintali di generi alimentari di prima necessità, per bimbi e adulti, e prodotti igienici per la persona. L’associazione farà pervenire quanto raccolto ai centri di prima accoglienza in Moldova, che è uno dei paesi confinanti con l’Ucraina e rappresenta un primo approdo per i profughi in fuga dalla guerra.



Nella foto i lavoratori che hanno partecipato alla raccolta

I coordinatori della rsu, Chiara Cola (Uilm), Matteo Berardi (Fiom) e Tiziano Franceschetti (Fim Cisl dei Laghi) ringraziano i tanti lavoratori che hanno aderito all’iniziativa: «Quello che i lavoratori della Whirlpool hanno fatto è un gesto concreto di solidarietà che significa letteralmente donare una parte di sé a qualcuno che sta soffrendo, che ne ha un reale ed urgente bisogno subito».