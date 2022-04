Le scuole di Travedona in visita alla miniera di Santa Marta di Holcim

Dopo due anni di stop, lunedì 11 aprile gli studenti delle classi quarte della scuola primaria di Travedona Monate hanno visitato la miniera di Santa Marta del cementificio Holcim. La piccola gita è stata l’occasione per parlare della storia geologica della zona, «ma anche – afferma l’azienda – per spiegare ai più giovani come si svolge l’attività estrattiva, ponendo estrema attenzione al ripristino ambientale».

La ripartenza di attività come questa, è per Holcim un’opportunità per recuperare il dialogo con le comunità che vivono il territorio vicino allo stabilimento e ai siti estrattivi dopo le limitazioni imposte dalla pandemia. «Gli studenti – racconta l’azienda – costituiscono un importantissimo referente, in quanto sono coloro che con le loro domande e curiosità consentono un confronto aperto, costruttivo e stimolante. Gli studenti sono infatti nella fase di apprendimento che permette loro di crescere, capire e conoscere, ed è per Holcim molto importante spiegare loro come si svolge l’attività mineraria, con la particolare attenzione al ripristino ambientale e ai piani di biodiversità che guidano ogni tipo di attività di escavazione».

«È sempre molto interessante per noi spiegare quello che facciamo e riuscire a catturare l’attenzione di un pubblico così vivace – commenta Riccardo Bianchi, direttore di stabilimento delle unità produttive di Ternate e Merone -. Attraverso queste visite abbiamo la possibilità di illustrare il ciclo produttivo del cemento e come il nostro territorio possa contribuire a realizzare le strutture in cui viviamo ogni giorno. Ogni volta, attraverso l’entusiasmo, la curiosità e la voglia di conoscere dei ragazzi, si rinnova in noi la passione per quello che facciamo, per come lo facciamo e per la squadra che siamo».