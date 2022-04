Lite con coltello in piazza Repubblica, ferito un uomo

Litigata con coltello in piazza Repubblica a Varese. È accaduto nella serata di venerdì 29 aprile, intorno alle 22, quando un uomo di Venegono Superiore è stato colpito più volte con un coltello da un’altra persona che poi si è data alla fuga. Sul fatto stanno indagando le Volanti della Polizia di Stato della Questura di Varese che sono intervenuti sul posto. L’uomo ferito, che non si trova in pericolo di vita, ma che è in gravi condizioni, è ricoverato all’Ospedale di Circolo di Varese.