È morto Franco Bossi il fratello di Umberto Bossi

È morto Franco Bossi, fratello minore di Umberto, fondatore della Lega. Classe 1947, mezzano dei tre fratelli Bossi (Umberto, 1941 e Angela, 1951) Franco Bossi avrebbe compiuto 75 anni ai primi di maggio, era stato in passato consigliere comunale a Gallarate e impiegato nello staff del gruppo del carroccio a Bruxelles: ha lavorato dal 2004 al 2009 come assistente parlamentare di Matteo Salvini, all’epoca eurodeputato. Trasferitosi a Tollegno, in provincia di Biella, dove sabato si terranno i funerali, Franco Bossi aveva vissuto in precedenza in provincia di Varese fra Gallarate e Besozzo.

«Riservato e defilato, forte di carattere, ha sempre seguito il progetto indipendentista, prima con la Lega Lombarda e poi con la Lega Nord» raconta Modesto Verderio, uno di quelli che c’era alle origini della Lega. «Altro che “partiti liquidi” di oggi, di social: anche Franco faceva parte di un partito forte, strutturato, che chiedeva molto ai militanti, un po’ come il vecchio PCI da cui aveva mutuato un certo modello organizzativo. E come nel PCI c’era un universo di realtà collaterali, a presidiare ogni angolo della società (al Nord).

«Franco era dentro ai Ciclisti Padani con Guido Rebosio, anche lui scomparso qualche anno fa. Avevano dipinto le auto di bianco-verde, con i portabili, per fare le “ammiraglie”». È sempre stato vicino al fratello Umberto dopo il malore del 2004 prima a Varese, poi a Brissago in Svizzera. «Da quando si è trasferito nel Biellese aveva perso un po’ i contatti con il mondo della Lega, poi con Salvini è cambiato tutto» dice Verderio, che è rimasto un leghista “vecchia maniera”. «Un grande abbraccio a lui».