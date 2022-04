Il Movimento 5 Stelle e la preoccupazione per i dissuasori danneggiati di piazza Italia a Samarate

Lo scorso settembre c’è stata l’inaugurazione della nuova Piazza Italia di Samarate e tra le opere di restyling anche il posizionamento dei dissuasori intorno al monumento presente in piazza.

Da qui parte il Movimento 5 Stelle nel question time depositato venerdì 22 aprile e che verrà discusso nel prossimo consiglio comunale.

«I dissuasori posizionati intorno al monumento sono stati più volte danneggiati accidentalmente, molto probabilmente da veicoli che durante le fasi di manovra per l’entrata e l’uscita dai parcheggi urtavano gli stessi provocando danni sia ai veicoli che ai dissuasori», scrive il consigliere Alessio Sozzi, che pone alcune domanda all’amministrazione: «Quanti sono stati i danneggiamenti? Quante volte sono stati ripristinati i dissuasori, il costo degli interventi e considerato, che ad oggi l’area è ancora transennata? Quando verrà ripristinata?».

«Dobbiamo purtroppo constatare che in questi sette mesi di nuova Piazza per lunghi periodi l’area è stata ed è ancora ad oggi transennata? Per la situazione che si è creata in questi mesi chiediamo al sindaco e agli uffici preposti di considerare la possibilità di una ulteriore valutazione sul posizionamento dei dissuasori intorno al monumento e una valutazione sulla tipologia dei dissuasori, perché uno dei salotti buoni della città in quell’area ha evidenziato una criticità, si deve prenderne atto e trovare la soluzione adeguata».