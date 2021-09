Sabato l’inaugurazione della nuova piazza Italia a Samarate

225mila euro di riqualificazione e 3 mesi di lavoro: la nuova piazza Italia di Samarate sarà inaugurata domani, sabato 25 settembre, alle ore 20.30. (La foto risale a 7 giorni fa)

L’opera è stata finanziata al 50% da Regione Lombardia. L’obiettivo principale del progetto è di rendere la piazza di Samarate un’area pedonale vera e propria.

Il progetto in due lotti

Il progetto, oltre a prevedere la rimozione del vecchio e degradato arredo urbano, è diviso in due lotti d’intervento per ridurre il disagio alla cittadinanza, garantendo il passaggio pedonale e carrabile: il primo prevede la realizzazione di una sorta di contro sagrato, rialzato rispetto al piano piazza (di circa 15 cm), così da evitare fisicamente il parcheggio selvaggio; il secondo è volto a risolvere il problema dell’assenza di un’area pedonale vera e propria, che garantisca la possibilità ai fruitori della piazza di godere di uno spazio nel quale non sarà più possibile avere interferenze con autovetture in sosta o, peggio ancora, in transito. Sarà realizzata un’aiuola con alberatura, fioriere e panchine.

All’evento di domani prenderà parte anche la Filarmonica samaratese; la cerimonia è all’interno degli eventi della rassegna comunale “Culturalmente Ripartendo“. Gli accessi piazza Italia (dalle ore 19:00 fino al termine dei concerti) saranno contingentati con obbligo di Green Pass valido, mascherina e distanziamento sociale.