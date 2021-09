Settembre a Samarate tra musica dal vivo, “Samarate sposi” e stand gastronomici

Tornano gli appuntamenti di “Culturalmente ripartendo”, la rassegna estiva organizzata dall’amministrazione comunale di Samarate in collaborazione con il mondo associativo del nostro territorio.

Un ricco calendario nei prossimi weekend con eventi ludici, musicali, sportivi, promozionali e istituzionali con l’inaugurazione del nuovo restyling di Piazza Italia. Il tutto, grazie alla cooperazione con A.Co.S. (Associazione commercianti Samarate) per la realizzazione di “Samarate Sposi” e Pro Loco, la partecipazione delle associazioni sociali, culturali e sportive samaratesi e la preziosa collaborazione con la parrocchia SS. Trinità di Samarate che, negli stessi giorni, festeggia la 31^ Sagra del Crocifisso”. Eventi che si svolgeranno nel pieno rispetto delle vigenti norme anti Covid-19.

«Finalmente, con tanto impegno, si cerca di tornare alla normalità o quasi. Siamo riusciti ad unire la cultura, il commercio e le associazioni per concludere una stagione estiva molto vivace ed iniziare quella autunnale anch’essa ricca di eventi ove tutti i cittadini di Samarate sono invitati. Ringrazio naturalmente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questi tre giorni di festa per la nostra città, in particolare la parrocchia, le associazioni, A.Co.S. e Pro Loco», ha commentato l’assessora alla Cultura, Maura Orlando.

Soddisfazione da parte dell’assessore alle Attività produttive, Stefano Bertagnoli: «Siamo molto contenti di essere riusciti a far rete con le diverse anime del territorio come i commercianti (A.Co.S) con l’evento Samarate Sposi in villa Montevecchio. Un’ opportunità per le attività presenti nella due giorni, ma anche una vetrina per la nostra villa, pronta ad ospitare future cerimonie, battesimi o feste private, per chi lo vorrà. Evento che si inserisce all’interno di un programma ricco di appuntamenti e che vede protagonista anche la Parrocchia di Samarate con la tradizionale Sagra del Crocifisso, le associazioni sportive con la promozione sportiva delle loro attività e la Pro Loco. Tutti uniti nell’organizzare una serie di eventi, naturalmente in totale sicurezza, che vogliono essere un punto di ripartenza per la nostra città dopo un periodo difficile ed emotivamente impattante. Ci auguriamo che sia l’inizio del ritorno alla completa normalità per tutti i Samaratesi, le nostre Imprese e le nostre associazioni. Sarà quindi anche l’occasione giusta per poter vivere la nuova piazza Italia che sarà inaugurata dal sindaco sabato 25 settembre».

Il programma

Venerdì 17 settembre

ore 19. 00: apertura stand gastronomico in via Statuto

ore 20.30: musica dal vivo in piazza Italia con My British Uncle

Sabato 18 settembre

ore 17:00-21:00: Samarate sposi in Villa Montevecchio

Domenica 19 settembre

ore 10:00-19:00: Samarate sposi in Villa Montevecchio

Sabato 25 settembre

ore 17:00: esposizione dei gazebo delle Associazioni Sociali e Sportive di Samarate con esibizioni dal vivo in via V. Veneto

ore 17.30: torneo di calcio presso l’ Oratorio di Samarate

ore 19:00: apertura stand gastronomico in via Statuto

ore 19:30: esibizione di ballo con “LoLa Dance” in piazza Italia

ore 20:30: inaugurazione di Piazza Italia con la Filarmonica Samaratese Banda Cittadina

ore 21:30: musica dal vivo in piazza Italia con Urlo band

Gli accessi a Samarate Sposi, al torneo di calcio ed in piazza Italia (dalle ore 19:00 fino al termine dei concerti) saranno contingentati con obbligo di Green Pass valido, mascherina e distanziamento sociale. In caso di condizioni meteo avverse, il programma potrà subire variazioni.