Samarate e Malpensa protagoniste dei 30 anni di Aslam: “Un ponte tra imprese e giovani”

ASLAM festeggia 30 anni di attività e rilancia il proprio ruolo di ponte tra giovani e imprese. Lo ha fatto con uno spettacolo al Teatro Arcimboldi di Milano, dove la cooperativa lombarda ha celebrato tre decenni di formazione professionale e inserimento lavorativo con l’evento “Work in progress – Una storia in crescendo”.

Dal 1996 ASLAM forma figure tecniche specializzate richieste dalle aziende del territorio: falegnami, manutentori aeronautici e ferroviari, macchinisti, elettricisti e saldatori. In questi anni sono stati oltre 15mila gli studenti formati e circa 4mila le aziende coinvolte nei diversi progetti della cooperativa.

Un modello formativo legato ai territori

ASLAM opera oggi in cinque sedi lombarde: Milano, Malpensa, Lentate sul Seveso, Magenta e Samarate. Il modello sviluppato dalla cooperativa nasce dall’ascolto delle esigenze produttive locali e punta a creare percorsi professionali strettamente collegati al mercato del lavoro.

«Siamo nati per rispondere al fabbisogno delle aziende sui territori, ognuno caratterizzato da specifiche professioni. Sono mestieri semplici, ma che con la tecnologia hanno acquisito ancor più valore» ha spiegato il presidente di ASLAM Angelo Candiani.

«Cerchiamo di costruire un ponte tra le aziende del territorio e i giovani talenti, mettendo a disposizione percorsi formativi su misura che aiutano ogni persona a trovare il suo posto nel mondo – Angelo Candiani, presidente ASLAM – Oggi si sceglie la formazione professionale perché risponde alle nuove sfide del mercato, che richiede competenze pratiche e altamente professionali».

Formazione gratuita e legame con le imprese

I percorsi fino al diploma sono gratuiti grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia, mentre i corsi ITS Academy prevedono contributi contenuti. Un sistema che permette a molti giovani di accedere a una formazione professionalizzante senza ostacoli economici.

ASLAM è inoltre socia fondatrice di realtà come MOBILITA ITS Academy, specializzata nella formazione di manutentori aeronautici, e Artwood Academy, dedicata al settore legno-arredo.

Accanto ai corsi per i giovani, la cooperativa promuove anche programmi di aggiornamento per aziende e professionisti, con un’attenzione particolare alla formazione continua.

Il progetto Bridge per l’inclusione

Tra le iniziative più recenti c’è il progetto Bridge, rivolto a persone migranti tra i 18 e i 35 anni. Il percorso offre formazione professionale finalizzata all’ingresso nel mondo del lavoro in settori ad alta richiesta di personale come meccanica, saldatura, logistica e impiantistica.

Ad oggi sono 39 le nazionalità presenti tra gli studenti iscritti ai corsi ASLAM. I primi corsi del progetto Bridge, avviati nell’ottobre 2025, hanno già coinvolto oltre 100 persone.

«Sta terminando il primo dei quattro anni previsti e abbiamo già molte richieste, tanto dalle aziende quanto da giovani adulti che vogliono frequentare i corsi» ha aggiunto Candiani.

La serata al Teatro Arcimboldi ha raccontato il percorso della cooperativa attraverso testimonianze e musica. Lo spettacolo, diretto da Massimiliano Samaritani con la partecipazione della IMF Orchestracademy e del direttore e solista Marco Pierobon, ha celebrato il valore sociale e professionale costruito da ASLAM in trent’anni di attività.