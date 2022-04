Otto donne a confronto con ThinkTO – Donna Avventura

Tutto pronto per la quarta edizione di ThinkTO – Donna Avventura, in programma venerdì 6 maggio al Teatro Fratello Sole di via M. d’Azeglio 1 a Busto Arsizio. L’evento, che dal 2019 coinvolge il mondo dell’impresa a tutto tondo, per il 2022 ha scelto un viaggio nell’imprenditoria femminile. Come sempre organizzato dall’agenzia creativa Think srl di Matteo Toia, vede al suo fianco l’immancabile presentatore Germano Lanzoni, ormai parte fondante del progetto. Confermata la presenza anche di Eliana Cristofari, speaker e testimonial di Aguav, la Fondazione Audiologica Varese Onlus sostenuta dall’iniziativa.

Così, a partire dalle 15, la sala di via d’Azeglio darà voce a donne internazionali e contemporanee. Saranno loro a raccontare, in prima persona, esperienze, sfide e percorsi che hanno permesso loro di avviare o consolidare con successo un’attività d’impresa. Nell’ordine: Fania Alemanno, co-founder, responsabile scientifica HBE, team manager di Germano Lanzoni; Raffaella Gornati, General Manager di Marzia Clinic; Federica Usberti, Trade Marketing & Commercial Excellence Manager di Heineken Italia; Paola Martinenghi, chef & co-founder de Il Ferrivendolo; Eliana Cristofari, responsabile SSD Audiovestibologia di ASST Settelaghi Varese; Giulia Piombini, Revenues Development Manager di Barry’s Bootcamp; Cammilla Buttà, Sustainability & Communication Manager di Vector SPA Trasporti Internazionali; Catalina Curceanu, Primo Ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Laboratori Nazionali di Frascati.

ThinkTO – spiegano gli organizzatori – è un momento di confronto, «un’esperienza formativa, un’occasione unica per approfondire temi legati alle nuove sfide imprenditoriali, all’innovazione, all’etica del lavoro, al cambiamento e alla sostenibilità. L’obiettivo è quello di condividere esperienze di valore e casi di successo offrendo agli ospiti un’esperienza di crescita umana e professionale».

«Non è un ThinkTO che strizza l’occhio alla donna per convenienza – precisa Matteo Toia – Vuole essere un momento di confronto nato dalla consapevolezza che essere donna spesso è un valore aggiunto. È stile. È molto di più che essere “femmina”. In Think ne faccio esperienza quotidianamente grazie ad una presenza femminile dominante. Donne e professioniste di generazioni diverse, danno all’agenzia quella marcia in più riconducibile a una qualità del fare impresa e imprese».

L’evento, a ingresso gratuito, è rivolto ad un pubblico composto da professionisti del mondo dell’impresa, manager, associazioni culturali, enti no-profit, studenti, scuole e tutti coloro interessati ad un’occasione di ascolto e confronto.

Per info e prenotazioni: eventbrite.com alla voce “ThinkTo Donna Avventura”, o scrivendo a sofia.disimplicio@thinksrl.it.