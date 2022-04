Parco archeologico di Castelseprio, ecco i nuovi orari

È uno dei luoghi più ricchi di storia di tutta la valle Olona, capace di attirare visitatori durante tutto l’anno: il parco archeologico di Castelseprio, riconosciuto bene Unesco dieci anni fa, non lascia davvero indifferenti.

Da Santa Maria Foris Porta al Castrum, passando per gli scavi, che d’estate si animano di archeologi e studiosi di storia, c’è tanto da ammirare e su cui soffermarsi.

Per questa primavera tutto è pronto per accogliere i visitatori; per il mese di aprile gli orari di accesso saranno i seguenti:

ORARI DI APERTURA FINO AL 30/4/2022

Area archeologica del castrum

mercoledì 9.00-14.00

giovedì, venerdì e sabato 13.30-17.30

domenica e festivi* 9.30-17.30

Chiesa di Santa Maria foris portas

mercoledì 9.00-1.00

giovedì, venerdì e sabato 13.30-15.00

domenica e festivi* 9.30-13.00

Antiquarium

mercoledì 11.30-14.00

giovedì, venerdì e sabato 15.30-17.30

domenica e festivi* 13.30-17.30

* DOMENICA e FESTIVI: aperto SOLO domenica 10, domenica 17 e lunedì 25/4

ATTENZIONE

– prenotazione obbligatoria telefonando con almeno un giorno di anticipo al numero 366.6632727 negli orari di apertura;

– per l’accesso è OBBLIGATORIO esibire certificazione verde Covid-19 e documento di riconoscimento (ai sensi dell’art. 9-bis del DL 52/2021 introdotto dal DL 105/2021).