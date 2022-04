Possiamo fidarci del dottor Google? Risponde Danilo Centrella specialista in urologia e andrologia

A pillole di salute oggi parliamo di internet. Il dottor Danilo Centrella, medico chirurgo specialista in urologia e andrologia e direttore della Struttura complessa del Verbano Cusio Ossola ci spiega come regolarci con le informazioni e i prodotti che troviamo su internet.

Molto spesso arrivano pazienti che chiedono risposte o consigli e ci dicono che ci sono svariate informazioni su internet.

Dottore, mi avevano dato questo questo farmaco, poi l’ho cambiato perché ho visto che nella pubblicità su internet funziona di più. Oppure, ancora, arrivano dal dottore e sono loro a segnalare che un farmaco funziona; oppure i pazienti vengono già col foglietto illustrativo dicono “ io voglio questo perché ho visto sulla pubblicità su internet che funziona”.

E io me lo immagino, un po’ come le vecchie carovane di inizio secolo scorso che andavano in giro per i villaggi a vendere questo elisir di lunga vita. Un po’ questa storia mitologica: l’elisir di lunga vita era proprio l’obiettivo finale dell’alchimista, che doveva vendere questo o doveva trovare questo prodotto che dava l’eterna giovinezza, l’eterna salute o la pietra filosofale che dava l’oro. O, ancora prima, la maga Circe che ha dato a Ulisse questa pozione che trasformava i suoi marinai in animali.

Insomma bisogna distinguere, bisogna sempre controllare e guardare bene da dove arrivano le informazioni perché, in realtà, noi abbiamo abbiamo già parlato del potere dei fitofarmaci dei fitocomplessi, cioè queste sostanze naturali che hanno proprietà terapeutiche. Faccio l’esempio del resveratrolo nel mirtillo rosso che ha proprietà antiossidanti, della bromelina nell’ananas, che ha proprietà antiedemigene, la Serenoa repens, il pigeo africano che hanno una funzione antiandrogena, antinfiammatoria per la prostata.

Poi però ci sono gli integratori alimentari , che sono tutti quei prodotti che non sono farmaci ma sono vitamine, proteine, aminoacidi, antiossidanti fitocomplessi, tisane, erbe che hanno, sì, una funzione, hanno una funzione di tipo alimentare. Ma è tutto regolato in maniera diversa.

Non c’è un medico che dà questi prodotti in farmacia, ma un operatore del settore alimentare, che verosimilmente non ha nessuna competenza di tipo medico. Così prevede il regolamento in Italia e in Europa. Ma, fuori dall’Europa non è regolamentato in questo modo e questo operatore può dare questi farmaci unicamente avvisando il Ministero della Salute e dando una notifica per cui iniziano a dare questi prodotti che sono prodotti, in realtà, prodotti alimentari.

È molto importante la differenza, tra quello che ci dobbiamo aspettare, l’aspettativa che noi abbiamo e quello che noi vendiamo e quello che noi diamo. Qui in Italia è regolamentata ma all’estero non è regolamentata. Quindi potete andare incontro a informazioni ingannevoli.

È molto importante la pubblicità del prodotto : in Italia l’operatore del settore alimentare deve garantire il marketing del prodotto, la conservazione del prodotto, l’estrazione del prodotto, insomma c’è una regolamentazione che fa sì che questi prodotti vengano anche proposti al medico che dà il suo parere e vengono poi dati al paziente per curare una malattia o adiuvare una terapia classica, ad esempio una terapia antibiotica, una terapia chemioterapica.

All’estero, questo non succede, quindi state molto attenti e ogni volta che acquistate un prodotto su internet senza condividerlo col vostro medico di base , col nostro farmacista o anche tra di voi, potete andare incontro a quella pubblicità ingannevole, che molto spesso, soprattutto tra i maschietti che hanno difficoltà a relazionarsi e pensano di essere sempre Superman e condividono proprio poco dei loro problemi, potrebbe andare incontro a un’aspettativa che poi non viene corrisposta.

Quindi ogni volta che acquistate un prodotto su internet pensate e immaginate dentro di voi: da dove arriva, chi l’ha fatto, come è stato conservato, come è stato estratto, come è arrivato a casa vostra. Guardatevi allo specchio e dite: ne vale la pena».