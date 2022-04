Presidio contro la guerra e le armi nucleari fuori dalla caserma Ugo Mara di Solbiate

Venerdì 22 aprile, le rappresentanze sindacali di base Al Cobas, Cub. LMO, SGC, FAO, SOA e Slai Cobas hanno indetto uno sciopero generale contro la guerra e il carovita.

Si terrà un presidio davanti la caserma “Ugo Mara -Comando di Reazione Rapida della NATO-Solbiate Olona (Va), dalle ore 10.00 alle ore 12.30 per chiedere che l’Italia rifiuti le armi nucleari, rispetti l’art. 11 della Costituzione, non invii armi ai popoli in guerra e non permetta i rincari di tutti i prodotti energetici mentre, viceversa sostenga il potere di acquisto dei lavoratori, la loro sicurezza e la democrazia.