Record per l’Isis Valceresio di Bisuschio, per la prima volta il premio di Confindustria a una scuola varesina

L’Isis Valceresio di Bisuschio aggiudicandosi il primo posto nazionale della competizione Latuaideadimpresa organizzata da Confindustria ha messo a segno un vero e proprio record. Per la prima volta, infatti, a vincere la medaglia d’oro nella fase nazionale della competizione organizzata dai Sistemi Formativi di Confindustria è una scuola varesina.

I ragazzi della classe 4E RIM, con il lavoro “Beeobaby”, sono stati premiati campioni d’Italia in occasione del Festival dei Giovani che si è tenuto a Gaeta. I giovani startupper – supportati dai docenti Ennio Fanciullo, Enza Squadrito e Cristina Paris – sono Letizia Digirolamo, Alberto Fazio, Elena Garetto, Cristian Rubino, Simone Pradelli, Eleonora Zanzi ed Erica Zuanon. Dopo aver vinto la fase provinciale varesina sono stati loro a primeggiare su oltre 2.500 studenti di tutta Italia e sui 18 progetti approdati alle finali nazionali.

Latuaideadimpresa, arrivata alla dodicesima edizione varesina, ha come scopo quello di diffondere la cultura d’impresa tra le giovani generazioni. Viene portata avanti sia a livello locale attraverso la promozione da parte del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, sia a livello nazionale, con il supporto di Sistemi Formativi di Confindustria e Università Luiss Guido Carli, e si rivolge agli studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie superiori di secondo grado chiamati a ideare e presentare un nuovo progetto di impresa che viene poi votato dagli imprenditori del Sistema Confindustriale.

Il progetto “Beeobaby” dell’Isis Valceresio di Bisuschio, la cui dirigente è Carmen Sferlazza, aveva ottenuto nella fase provinciale 110 voti. Nel video di presentazione realizzato dai vincitori lo slogan è “Il cibo che possiedi è il benessere in cui credi”. L’idea d’impresa è quella di dar vita ad un ciclo produttivo di prodotti alimentari completamente sostenibile: dall’utilizzo di materie prime fino al sistema logistico di distribuzione.

«Faccio i miei complimenti ai nostri ragazzi che hanno vinto la medaglia d’oro nazionale – dichiara Giorgia Munari, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Univa – Si tratta a tutti gli effetti di un record senza precedenti per il nostro territorio. Ci impegniamo quotidianamente, come imprenditori, a diffondere la cultura d’impresa tra i più giovani. Questo risultato dimostra che stiamo andando nella giusta direzione. Quest’anno la migliore idea d’impresa in Italia è varesina».

Ad accompagnare gli studenti durante questa esperienza è stato il tutor Fabio Airoldi, membro del Gruppo Giovani Imprenditori di Univa: «I ragazzi sono stati bravissimi. Nel realizzare il progetto “Beeobaby” hanno messo tanta grinta, determinazione e convinzione. Sono state proprio queste tre qualità a fare la differenza. Hanno dimostrato di avere le qualità di veri imprenditori, intercettando uno dei principali driver di sviluppo dell’impresa moderna: la sostenibilità».

«Questo traguardo ci dice che dobbiamo continuare ad investire nelle generazioni future – aggiunge Jacopo Novello, vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Univa con delega all’Education – Dobbiamo puntare sempre di più sui giovani, stimolare le loro idee e trasmettere loro i valori che, ogni giorno, ci guidano nelle nostre scelte di vita e professionali».