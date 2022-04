Sala: “Anche quest’anno playoff, grande merito ai ragazzi”

SALA 1: «I risultati che sono venuti dai campi ci permettono di andare ai playoff anche quest’anno, non è una cosa da pochi. Va dato merito ai ragazzi, che hanno fatto un’ottima partita. Ai punti non si poteva mai perdere».

SALA 2: «Lavorare con questi ragazzi è facile, semplice. Recepiscono e prendono tutto quello che viene trasmesso loro in settimana portandolo in campo. Questo perché c’è uno spirito di gruppo forte, qualcosa che va avanti da quattro anni e dà tante soddisfazioni. Vedere giocatori che durante l’anno hanno giocato poco (come Mangano, ndr) mostrare questa qualità è davvero “tanta roba”. La difesa? Fietta non lo scopro io, la sua carriera parla da sola. Dà una mano al reparto, sa leggere bene le situazioni complicate. Da lui i giovani imparano, apprendono».

SALA 3: «Con una punta di orgoglio dico che ce lo siamo merito. Il destino, solitamente amaro con la Pro Patria, ha restituito qualcosa? È vero, ma i playoff ce li siamo meriti, ce li siamo meritati sul campo».

FIETTA 1: «Non meritavamo di perdere. Si è trattato di un episodio e sinceramente lo vorrei rivedere (il rigore): sembra che il rigore ci siamo ed è un peccato perché le occasioni per pareggiarla ci sono state. I playoff la ciliegina sulla torta. È stata un’annata complicata e difficile. La squadra si è auto-responsabilizzata con un lavoro straordinario dello staff, di Max (Sala), di Beppe (Le Noci). Oggi destino ha voluto che le circostanze degli altri campi portassero entrambe le squadre ai playoff, il giusto premio per le due squadre che nell’ultimo periodo hanno fatto qualcosa in più rispetto alle altre».

FIETTA 2: «(Da Sala e Le Noci) abbiamo percepito la giusta forza. Ci hanno trasmesso autostima, voglia di far vedere a noi stessi che non eravamo quelli della prima parte del campionato. Il ruolo mio e di Colombo? Non lo so. A noi viene chiesto di dare l’esempio anche durante la settimana portando la giusta determinazione. Lo facciamo in maniera naturale. Se ha inciso sono contento ma è qualcosa da condividere con i ragazzi, lo staff, la società presente quotidianamente, mi riferisco al direttore (Turotti) a Nicolò (Ramella). Tutte persone che si sono compattate in questa sorta di sfida.

FIETTA 3: «Adesso andiamo a Lecco in uno stadio caldo, personalmente sto “rosicando” perché dovrò per forza vederla della tribuna (Fietta è stato espulso, ndr). Sono convinto che i ragazzi faranno una grandissima partita».