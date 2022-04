Scontro tra auto e moto a Cardano al Campo

Grave incidente stradale tra auto e moto a Cardano al Campo: è avvenuto intorno alle 13.20 vicino all’incrocio vicino all’ex Nautilus, sulla via Giovanni XXIII che porta verso Malpensa.

Sul posto stanno intervenendo elisoccorso, automedica e ambulanza della Croce Rossa di Varese, oltre ai vigili del fuoco.

Il 118 ha soccorso tre persone. Nessuna di loro dovrebbe essere in pericolo di vita, ma alcune sono ferite.

Sul posto ci sono anche gli agenti della Polizia Locale di Cardano al Campo (foto d’archivio).

Poco più di un’ora prima, intorno alle 12.10, un altro incidente aveva mobilitato i soccorritori a Cassano Magnago, sulla strada per Busto: in questo caso non ci sono stati feriti gravi.