Sesto alle 7 ritorna in città per una puntata dedicata ai “Mulini”

Sarà “100% Mulini” la prossima puntata di Sesto alle 7. Dopo aver esplorato le bellezze angeresi l’amata trasmissione radiofonica ritorna sul Ticino, nella sua città.

Dalle 19 alle 20 di domani, venerdì 15 aprile, sarà in onda su SMS Radio puntata dedicata al popolare rione dei Mulini, storica porzione della città dalle antiche origini, risalenti addirittura alla cultura di Golasecca.

Il “duo dinamico” di speaker sestesi composto da Marco Limbiati e Fabio Barisone sarà ospiti del Bar con Ristorante Via Sempione 72 sulla popolare Statale 33 per parlare di cibo sostenibile e di biliardo. “Special guest” dell’aperitivo sestese di domani saranno Norma Bossi dell’Alveare che dice sì (il Via Sempione 72 è da poco diventato un punto di distribuzione dei prodotti provenienti direttamente dai Coltivatori sotto il segno di una filiera corta e del Kilometro 0), Simone Danzo in rappresentanza del Rione dei Mulini organizzatori della popolare festa che dopo 2 anni di assenza tornerà (il weekend del 17, 18 e 19 Giugno 2022) e infine Paolo Marcolin del Centro Biliardo Sportivo Massè, campione e giocatore di biliardo italiano.

Come da tradizione, l’appuntamento sarà gestito con il supporto tecnico di DJ MAUZ di DJ CLO, a cui si aggiunge il ritorno della popolare Susy Milani. Per seguire la trasmissione sulle Onde Radio di SMS RADIO basta seguire questo link o scaricare l’app (solo su piattaforma Android) di SMS Radio.