Da un cristallo all’incanto: quando la passione diventa scelta di vita

Cosa significa trasformare una passione in una scelta di vita? Come si passa dall’interesse personale a un progetto duraturo, capace di lasciare un segno? A queste domande proverà a rispondere la serata in programma mercoledì 23 luglio alle 21.00 a Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno), dal titolo “Appassionati: come trasformare quello che ti piace in una scelta di vita”.

Sul palco due protagonisti che, pur provenendo da mondi molto diversi, condividono una comune traiettoria di senso: Giorgio Bogni, responsabile della Galleria dei Cristalli di Sesto Calende, e Maura Luoni, artista e scenografa che ha dato vita a una vera e propria casa incantata ad Arcumeggia. A guidare l’incontro sarà lo scrittore e giornalista Lorenzo Franzetti.

Giorgio Bogni è l’anima di uno dei luoghi più affascinanti del territorio: uno spazio nato 25 anni fa per raccontare la bellezza dei minerali, delle pietre dure, dei fossili e dei cristalli provenienti da ogni parte del mondo. La Galleria dei Cristalli non è solo una mostra permanente, ma un luogo dove scienza, arte e spiritualità si intrecciano. Un sogno iniziato da una passione collezionistica che è diventato un punto di riferimento culturale e divulgativo.

Maura Luoni, invece, ha trasformato la sua casa a Arcumeggia in un’opera d’arte vivente, dove ogni oggetto racconta un simbolo, un mito, un richiamo all’invisibile. Un luogo che incanta adulti e bambini, tra draghi, rune, alchimia e citazioni da mondi fantastici. Un percorso artistico profondo e personale, che si nutre di spiritualità e immaginazione e che ha saputo radicarsi nel tessuto culturale di uno dei borghi più caratteristici del Varesotto.

La serata sarà un’occasione per conoscere due storie diverse, ma unite da una stessa domanda: come si costruisce un’esistenza attorno a ciò che ci appassiona? Un invito a riflettere su come talento, coerenza e visione possano generare luoghi e progetti capaci di durare nel tempo e arricchire la collettività.

Ingresso gratuito. La serata è organizzata da Anche Io Aps.