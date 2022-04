Il sindaco di Cocquio Trevisago Danilo Centrella in Ucraina con un carico di aiuti umanitari

Diciotto ore di furgone con 5 mila confezioni di latte in polvere per i bambini sotto le bombe: il viaggio umanitario vede alla guida del primo dei tre mezzi il sindaco di Cocquio Trevisago Danilo Centrella che non si fermerà al confine con la Polonia ma entrerà in territorio ucraino per recapitare gli aiuti.

In un video girato stamattina, sabato 9 aprile a 50 chilometri dal confine fra Polonia e Ucraina Centrella spiega le finalità della missione umanitaria partita «grazie a tanti volontari che ci hanno sostenuto».

Con al suo fianco Pier Todeschini, volontario della Croce rossa italiana del comitato locale Medio Verbano, il carico sta raggiungendo Leopoli per scaricare il prezioso carico a favore delle popolazioni colpite dall’aggressione russa e farà ritorno in Italia con alcuni profughi.

Dopo l’ingresso in territorio ucraino, il convoglio verrà scortato dalla polizia e dalle forze di sicurezza ucraine fino a destinazione.