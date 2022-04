Tenta il gesto estremo in carcere a Varese, detenuto salvato dagli agenti della penitenziaria

Un gesto estremo scongiurato grazie alla prontezza d’intervento del personale della polizia penitenziaria in servizio ai Miogni di Varese. È successo nel cuore della notte di mercoledì 20 aprile quando, intorno alle 23.45, un detenuto di nazionalità marocchina ha tentato di togliersi con una felpa arrotolata.

L’immediato intervento messo in atto dal personale presente in servizio ha permesso di salvargli la vita. Gli agenti sono riusciti ad entrare nella cella e staccare il rudimentale cappio dalle finestra, prodigandosi successivamente per tranquillizzare il detenuto portandolo pian piano alla ragione e attivando i protocolli del caso.

L’informazione è stata diffusa dal sindacato FNS Cisl dei Laghi.