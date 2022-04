Trasporti eccezionali, sulla A1 chiude nella notte di giovedì lo svincolo di Melegnano

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire il transito di trasporti eccezionali, per tre ore notturne, dalle 00:00 alle 3:00 di giovedì 21 aprile, saranno chiusi i rami di entrata di Melegnano Binasco, in direzione di Bologna.

Contestualmente, sarà chiuso il ramo di allacciamento per chi proviene dalla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano ed è diretto sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.

In alternativa:

per la chiusura dell’entrata Melegnano Binasco, si consiglia di entrare allo svincolo di San Giuliano Milanese, al km 2+700;

per la chiusura del ramo di allacciamento A58/A1, dopo l’immissione sulla A1 verso Milano, invertire il senso di marcia presso lo svincolo di San Giuliano.