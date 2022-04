Un bolide attraversa il cielo tra venerdì e sabato notte. Avvistato anche nel Varesotto

È durata solo quattro secondi la brillantissima meteora avvistata da molti nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 aprile anche nei cieli del Varesotto. Un tempo brevissimo ma che è bastato a farsi notare e far sorgere tanta curiosità tra chi in quei momenti aveva gli occhi puntati al cielo. Secondo le rilevazioni delle telecamere della rete Prisma il fenomeno si è verificato un quarto d’ora dopo la mezzanotte del 9 aprile 2022. “Entrato in atmosfera alla velocità di oltre 40 km/s a sud di Brescia, ad una quota di circa 90 km, il meteoroide ha percorso un lungo tratto in direzione Nord-Ovest, superando il confine italo-svizzero per spegnersi tra Locarno e Bellinzona, nel Canton Ticino, dopo aver raggiunto un quota di poco inferiore ai 40 km”.