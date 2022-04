Un webinair con Camera di Commercio di Varese sulle Misure a sostegno imprenditoria femminile

Lunedì 9 maggio dalle ore 11 l’incontro organizzato dal Comitato Imprenditoria Femminile in collaborazione con la Rete Punto Nuova Impresa

Il Comitato Imprenditoria Femminile in collaborazione con la Rete Punto Nuova Impresa di Camera di Commercio di Varese propone un webinar sulle misure a sostegno dell’imprenditoria femminile rivolto alle imprese femminili, alle aspiranti imprenditrici e alle lavoratrici autonome del territorio.

L’incontro si propone di delineare il quadro attuale degli incentivi per l’imprenditoria femminile e di fornire, attraverso un focus tecnico, tutte le informazioni relative in particolare al Fondo Impresa Femminile del MISE, grazie alla partecipazione di un esperto di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA.

Programma