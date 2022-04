L’estate a Cislago è targata Yes We Sports Summer Camp

A Cislago, a partire dal 13 giugno, sei campi estivi in uno per trascorrere l’estate tra sport e divertimento.

Il centro sportivo di Via Papa Giovanni XIII 56, propone il YES WE SPORTS SUMMER CAMP rivolto a bambini e ragazzi con età compresa dai 3 anni in su.

Per tutti i camp -che sono organizzati con il patrocinio dei comuni di Cislago e Mozzate– è prevista la possibilità di usufruire dello sconto fratelli/sorelle o iscritti alle Associazioni Sportive dello Sport Village Cislago.

CAMP MULTISPORT

Dal 13 giugno al 2 settembre (chiusura dall’8 al 19 agosto) i bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni potranno dedicarsi ad attività ludiche e sportive, alternando momenti di apprendimento sportivo e di crescita personale a momenti di svago, senza dimenticare i compiti delle vacanze. I partecipanti conosceranno e sperimenteranno differenti sport in maniera divertente che favoriranno l’educazione sportiva e lo sviluppo delle relazioni sociali.

IL PROGRAMMA

Il summer camp si terrà dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 con il seguente programma.

ore 7.30-8.00 pre camp

ore 08:00-08:30 accoglienza

ore 08:30-10:15 attività sportiva

ore 10:15-10:30 break & merenda

ore 10:30-12:15 attività sportiva

ore 12:30-13:30 pausa pranzo

ore 13:30-14:00 relax

ore 14:00-15:00 compiti delle vacanze

ore 15:00-16:45 attività sportiva

ore 16:45-17:00 break & merenda

ore 17:00-18:00 attività ricreativa & uscita

Da non dimenticare:

zainetto/sacca dove riporre indumenti e materiali personali, merenda, borraccia o bottiglietta d’acqua.

Tariffa full time: 80 euro settimanali

Tariffa part time: 50 euro settimanali

MINI CAMP

Dall’11 luglio al 2 settembre (chiusura dall’8 al 19 agosto) uno staff qualificato di educatori professionisti accompagnerà i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 e i 5 anni in un Mini Camp rivolto all’importanza della socializzazione e della psicomotricità. Momenti di gioco-sport e laboratori manuali si alterneranno a spazi dedicati al tempo libero in completa sicurezza.

IL PROGRAMMA

Il summer camp si terrà dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 con il seguente programma.

08:00-08:30 accoglienza

08:30-10:15 gioco-sport

10:15-10:30 break & merenda

10:30-12:15 attività ludica

12:30-13:30 pausa pranzo

13:30-14:00 relax

14:00-15:00 laboratori

15:00-16:45 gioco-sport

16:45-17:00 break & merenda

17:00-18:00 attività ricreativa & uscita

Da non dimenticare:

zainetto/sacca dove riporre indumenti e materiali personali, merenda, borraccia o bottiglietta d’acqua.

Tariffa full time: 130 euro settimanali

Tariffa part time: 100 euro settimanali

CAMP CALCIO

Bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni trascorreranno una settimana in compagnia di vecchie e nuove amicizie sotto la guida di allenatori e tecnici qualificati. Gli iscritti saranno suddivisi in gruppi omogenei per età e livello tecnico. Ogni partecipante avrà l’opportunità di svolgere attività comuni e attività specifiche per ogni ruolo. Tecnici sportivi d’eccezione ed ospiti forniranno i migliori consigli per crescere nel mondo del calcio.

Il camp si svolgerà su quattro turni settimanali:

dal 13/6 al 17/6

dal 20/6 al 24/6

dal 27/6 al 01/7

dal 4/7 al 8/7

IL PROGRAMMA

Il summer camp si terrà dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 con il seguente programma.

08:00-08:30 accoglienza

08:30-10:15 tecnica & tattica

10:15-10:30 break & merenda

10:30-12:15 tecnica & tattica

12:30-13:30 pausa pranzo

13:30-14:00 relax

14:00-15:00 attività ricreativa

15:00-16:45 partite & tornei

16:45-17:00 break & merenda

17:00-18:00 attività ricreativa & uscita

Da non dimenticare:

scarpe da gioco, zainetto/sacca dove riporre indumenti e materiali personali, merenda, borraccia o bottiglietta d’acqua.

Tariffa full time: 130 euro settimanali

CAMP VOLLEY&GREEN VOLLEY

In un contesto divertente e di aggregazione sportiva, bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni alterneranno momenti dedicati alla tecnica e ai fondamentali ad energiche sfide, per vivere la pallavolo a 360°. Tecnici sportivi d’eccezione ed ospiti forniranno i migliori consigli per crescere nel mondo del volley.

Il camp si svolgerà su quattro turni settimanali:

dal 13/6 al 17/6

dal 20/6 al 24/6

dal 27/6 al 01/7

dal 04/7 al 08/7

IL PROGRAMMA

Il summer camp si terrà dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 con il seguente programma.

08:00-08:30 accoglienza

08:30-10:15 tecnica & tattica

10:15-10:30 break & merenda

10:30-12:15 tecnica & tattica

12:30-13:30 pausa pranzo

13:30-14:00 relax

14:00-15:00 attività ricreativa

15:00-16:45 partite & tornei

16:45-17:00 break & merenda

17:00-18:00 attività ricreativa & uscita

Da non dimenticare:

scarpe da gioco, zainetto/sacca dove riporre indumenti e materiali personali, merenda, borraccia o bottiglietta d’acqua.

Tariffa full time: 130 euro settimanali

CAMP IN TENDA, NOVITA’ ESCLUSIVA DEL 2022

Dal 13 giugno al 2 settembre (chiusura dall’8 al 19 agosto), ogni mercoledì dalle 18 alle 8 del mattino successivo, un’esperienza unica da vivere in completa sicurezza. Il camp in tenda è rivolto a tutti gli iscritti ai Camp Multisport, Calcio, Volley & Green Volley, fino ai 14 anni (fratelli, sorelle e parenti dei partecipanti ai summer camp saranno i benvenuti). Si cenerà presso lo Sport Village Café dove familiari e amici potranno cenare a un prezzo speciale.

IL PROGRAMMA

La serata sarà così organizzata.

18:00 inizio dell’avventura

19:30 cena con amici e familiari

21:00 caccia al tesoro

23:30 tutti in tenda

07:30 colazione

Tariffa: 15 euro

CAMP TURISTICI BELLARIA IGEA MARINA

Tecnici qualificati e laureati in scienze motorie accompagneranno i ragazzi dagli 8 ai 16 anni in una esperienza unica ed indimenticabile nella splendida cornice del Polo Est di Bellaria Igea Marina per vivere un camp turistico sportivo innovativo e di alta qualità, praticando discipline sportive di squadra ed acquatiche su campi di calcio in riva al mare e un centro sportivo Beach alla foce del fiume Uso. Servizi sportivi, hotel e spiaggia per una settimana di puro divertimento nello sport.

La chiusura delle iscrizioni è prevista per giovedì 5 maggio.

IL PROGRAMMA

08:30 – colazione

09:15 – attività sportiva

11:30 – tutti in spiaggia

13:00 – pranzo & relax

15:15 – attività sportiva

17:30 – spiaggia

18:30 – rientro in hotel & cena

21:00 – animazione o uscita con istruttori

23:30 – buona notte

Sabato mattina tornei di fine camp.

Costi: 440 euro per 6 giorni e 5 notti in hotel 3 stelle nelle vicinanze del Polo Est Village e di strutture sportive con trattamento pensione completa – escluso il viaggio.

