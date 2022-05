80 biglietti gratis ai rifugiati ucraini per scoprire le Isole Borromee

L’Associazione di promozione sociale Anna-Sofia ha ringraziato pubblicamente la Navigazione Lago Maggiore per aver offerto più di 80 biglietti ai rifugiati ucraini assistiti dall’aps. Domenica 22 maggio, bambini e adulti hanno avuto così la possibilità di visitare le Isole Borromee, regalandosi un momento di spensieratezza, nonostante il momento difficile che stanno vivendo.

«Si ringrazia – aggiunge l’associazione – in particolar modo la Direzione di esercizio e l’Ufficio controllo per essere stati disponibili e flessibili nell’organizzazione di questo progetto. Una giornata significativa che ha permesso di donare, seppur per poche ore, momenti di spensieratezza e serenità ai bambini e agli adulti rifugiati, che si trovano momentaneamente nel nostro Paese. A nome dei rifugiati e dall’associazione porgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti alla Navigazione Lago Maggiore. Con il suo gesto di generosità ha contribuito a regalare un sorriso a chi in questo momento ne aveva davvero bisogno».