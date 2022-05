Ad Arcisate aperto il nuovo tratto di pista ciclopedonale

Prosegue la costruzione della rete di piste ciclopedonali che permetterà in futuro di percorrere tutta la Valceresio e di spostarsi all’interno dei vari comuni su percorsi sicuri e lontano dal traffico.

Dopo il tratto Porto Ceresio – Besano della futura ciclopedonale della Valceresio, inaugurato lo scorso 1° aprile, e in attesa della conclusione dei lavori a Induno Olona, nel fine settimana è stato aperto ad Arcisate il nuovo tratto pista ciclabile da via Sant’Alessandro a via Sacragni, costeggiando in parte il tracciato della ferrovia.

Anche il nuovo tratto su Arcisate farà parte del percorso della ciclopedonale della Valceresio: «Sì, sarà un tratto della ciclopedonale della valle – conferma l’assessore ai Lavori pubblici Alan Breda – Con Induno Olona siamo già collegati in via Campi Maggiori e in futuro il nostro tratto si collegherà dal versante opposto a Bisuschio, indicativamente nella zona del laghetto di via XXIV Maggio».