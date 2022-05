Al via la decima edizione di “Vergiate in Classica”

Giovedì 26 maggio il primo concerto con la FPEnsemble Fusion made in Italy. Appuntamento ogni giovedì fino al 7 luglio

È in partenza la decima edizione della rassegna di musica classica “Vergiate in Classica”, organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune.

Quest’anno i concerti si terranno nella cornice di piazza Enrico Baj, a parte l’ultimo appuntamento del 7 luglio presso la Chiesa Parrocchiale di San Martino.

Il concerto di inaugurazione sarà giovedì 26 maggio ore 20.45 e vedrà protagonista il gruppo FPEnsemble Fusion made in Italy, con la partecipazione di Francesco Pinetti vibrafonista (band leader), Tarcisio Olgiati sassofoni, Lorenzo Ceci chitarra elettrica, Riccardo Oliva basso elettrico, Gianluca Pellerito batteria.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito, non è richiesta la prenotazione. In caso di maltempo si terranno alla Sala Comunale polivalente di via Cavallotti.

IL PROGRAMMA

Giovedì 9 giugno “La voce delle Fisarmonica, autobiografia sonora di una vecchia signora” con Betty Colombo voce recitante e le fisarmoniche di Mirko Carchen e Alessandro Grosso.

Il 23 giugno “Giro del mondo attraverso la musica” con la soprano Sarah Tisba, la mezzosoprano

Arina Alexeeva e il pianoforte di Francesco Di Marco.

Giovedì 30 giugno “Sacra, profana e popolare: musica che parla d’amore” con il Coro Polifonico Harmonia diretto dal maestro Matteo Pallavera. Stefano Sergeant, Giorgio Fedeli violini, Chiara Zabatta viola, Riccardo Marelli violoncello, Paolo Bogno contrabbasso, Roberta Giorgio pianoforte e organo.

Il 7 luglio l’ultimo appuntamento: “Da Bach a Piero Chiambretti: quattro mesi di musica alla televisione con il pianoforte di Andrea Bacchetti.