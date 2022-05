Amministratori di tutta Europa in visita a Varese

Martedì 3 maggio alle 15.30 nel Comune di Varese saranno presenti una ventina di amministratori locali e regionali di vari stati europei membri del Comitato delle Regioni.

Con loro ci saranno anche funzionari della Commissione che, prima di recarsi al JRC di Ispra, che visiteranno il giorno seguente, 4 maggio: ad accoglierli ci sarà il sindaco Davide Galimberti e il vicesindaco Ivana Perusin. Per loro è prevista una visita guidata della sede comunale, palazzo e giardini estensi, ma è previsto anche un po’ di tempo libero in corso Matteotti.

L’opportunità è stata creata dal consigliere della Lega Matteo Bianchi, in qualità di membro del comitato delle regioni in virtù del mandato che gli è stato affidato come consigliere comunale di Varese.

Purtroppo, l’unico che sarà davvero assente sarà proprio Bianchi: come ha annunciato sui social nei giorni scorsi, sabato Bianchi è infatti risultato positivo al Covid, ironia della sorte, proprio dopo una trasferta europea a Bruxelles e Strasburgo.