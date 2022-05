Atto finale per il Varese: a Sanremo la finale playoff

La stagione 2021-2022 è ormai alle battute finali e l’ultima gara in programma è la finale playoff che decreterà la vincitrice degli spareggi promozione. Un titolo onorifico perché non mette in palio la promozione diretta in Serie C, ma che permetterà – in caso di iscrizione – di avere una posizione nella graduatoria di ripescaggio per la Lega Pro. Ovviamente quel che resta sarà l’impresa sportiva, un traguardo che premierebbe le fatiche di una lunga e intensa stagione.

Il Varese si giocherà questa possibilità a Sanremo, domenica 29 maggio alle ore 16.00, ospite della Sanremese. I liguri, secondi al termine del campionato, oltre ad avere il fattore casalingo a favore, avranno a disposizione anche due risultati su tre. Il Varese infatti potrà solo vincere per fregiarsi del titolo di campione dei playoff, mentre il successo verrà assegnato alla Sanremese anche in caso di pareggio, anche dopo gli eventuali tempi supplementari.

La squadra di mister Gianluca Porro arriva a questo appuntamento in buona forma e forte dell’onda positiva che ha portato la vittoria di Casale di sette giorni fa. L’allenatore dei varesini presenta così la gara conclusiva: «Dire che arriviamo bene a questa partita è evidente, forse ci arriviamo ancora meglio di domenica scorsa perché è stato messo un tassello in più in settimana: nonostante piccole scorie di stanchezza, l’approccio e gli allenamenti sono stati importanti anche questa settimana. Da quando ho preso la squadra ho sempre avuto certezze rispetto al lavoro che è stato fatto. Personalmente sono sereno, fiducioso e carico: e la carica mi viene dai ragazzi e da tutto quello che c’è intorno. Questa squadra è pronta da tempo ad affrontare una partita del genere».

Proprio a Sanremo, ad aprile, Porro ha fatto il proprio esordio – con una sconfitta 1-0 – sulla panchina biancorossa: «Questa volta speriamo che l’esito sia diverso. Questa finale è un appuntamento per scrivere una pagina di storia della società e dei ragazzi e, lo dico dal mio punto di vista, vincere sarebbe come aver vinto un campionato anche se poi sappiamo che entreranno in ballo altri fattori. E poi ci piacerebbe regalare la ciliegina ai nostri tifosi perché sarebbe un risultato importante anche per loro. La Sanremese, per caratteristiche, dovrebbe giocare la partita perché non sono una squadra che fa calcoli. Sarà una sfida a viso aperto: davanti hanno un potenziale enorme supportato da Gagliardi. Dovremo essere bravi a fare una grande partita in fase di non possesso».

Riguardo i convocati si dovrebbe partire dalla base di settimana scorsa di Casale Monferrato, con le assenze che saranno quelle degli indisponibili D’Orazio, Priori, Parpinel e Leonardo Baggio.

